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Город (Москва и область)     22.01.2024 08:53

В декабре 2023 года квартиры по программе реновации получили более 4,4 тысячи москвичей

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Теги:  жилье  квартиры  программа реновации  Собянин  темпы  программа реновации жилья 

22 января — Mossovetinfo.ru — В декабре 2023 года квартиры по программе реновации получили более 4,4 тысячи москвичей, город предложил участникам программы комфортное жилье в 111 новостройках. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

«Правообладателями квартир по программе реновации в декабре прошлого года стали более 4,4 тысячи москвичей из 202 старых домов. Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жилье оформили более 3,3 и свыше 3,4 тысячи человек соответственно», — сообщает Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества.

В столице уже введено в эксплуатацию 304 новых современных дома с общей площадью квартир 4,3 миллиона квадратных метров. Строится 219 домов с общей площадью помещений более 4,1 миллиона квадратных метров.

Дома, вошедшие в программу реновации жилья – список (Список домов под снос по программе реновации)

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Карта места

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Теги: 
жилье  квартиры  программа реновации  Собянин  темпы  программа реновации жилья 

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