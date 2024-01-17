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Город (Москва и область)
22.01.2024, 08:53
В декабре 2023 года квартиры по программе реновации получили более 4,4 тысячи москвичей
22 января — Mossovetinfo.ru — В декабре 2023 года квартиры по программе реновации получили более 4,4 тысячи москвичей, г...
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Город (Москва и область)
18.01.2024, 07:06
Собянин: участниками проекта "Сделано в Москве" стали больше пяти тысяч московских предпринимателей
18 января — Mossovetinfo.ru — Участниками проекта "Сделано в Москве" стали больше пяти тысяч московских предпринимат...
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Город (Москва и область)
17.01.2024, 07:09
Виртуальные лаборатории МЭШ позволяют проводить и повторять эксперименты - Собянин
17 января — Mossovetinfo.ru — Сегодня в библиотеке МЭШ собрано свыше 1,6 млн единиц образовательного контента, в том ч...