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Город (Москва и область)     07.09.2022 18:59

В День города метро и МЦК будут работать круглосуточно

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Теги:  метро  МЦК  День города 

7 сентября. Mossovetinfo.ru — В дни празднования Дня города, в ночь с 10 на 11 сентября метро и МЦК будут работать круглосуточно, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню города, с 5 по 12 сентября в Москве перекроют для движения транспорта ряд улиц.

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Теги: 
метро  МЦК  День города 

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