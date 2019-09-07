7 сентября. Mossovetinfo.ru – Мировой рекорд по хайлайну установлен в Москве в день города, сообщает портал mos.ru.
Немецкий спортсмен Фриди Кюне прошел по стропе, натянутой между небоскребами «ОКО» и Neva Towers, 245 метров на высоте 350 метров. Предыдущий рекорд был установлен в Мехико, где спортсмен Александр Шульц прошел между двумя небоскребами по стропе длиной 217 метров на высоте 247 метров.
Новый рекорд будет внесен в книгу рекордов Гиннеса. При этом выступления хайлайнеров в Москве продолжатся. В них принимают участие 7 спортсменов. Если кому-то из них удастся повторить достижение Кюне, рекорд будет закреплен за каждым из спортсменов.
Хайлайн является одним из вариантов слэклайна – движение по специальной нейлоновой или полиэстровой стропе, которая натянута между двумя стационарными объектами. Хайлайн подразумевает, что стропа натянута на большой высоте.
19:13 Город (Москва и область) В День города в Москве установлен мировой рекорд по хайлайну
16:10 Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову - МВД
15:32 Город (Москва и область) В Москве завершено строительство самой большой школы в России
14:56 Общество Илья Яшин вышел из спецприемника после отбытия пятого административного ареста
14:07 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Проспект Вернадского» откроют для пассажиров в 2021 году
08:57 Город (Москва и область) Точки запуска фейерверков в Москве в День города
08:43 Город (Москва и область) Московские музеи 7 и 8 сентября работают бесплатно
08:38 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на ВДНХ
08:32 Город (Москва и область) Программа музыкального фестиваля «Наши в городе»
08:24 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на фестивале «Цветочный джем»
08:20 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 7 и 8 сентября
08:07 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в День города
07:58 Город (Москва и область) Как будут работать метро и МЦК в День города