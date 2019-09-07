7 сентября. Mossovetinfo.ru – Мировой рекорд по хайлайну установлен в Москве в день города, сообщает портал mos.ru.



Немецкий спортсмен Фриди Кюне прошел по стропе, натянутой между небоскребами «ОКО» и Neva Towers, 245 метров на высоте 350 метров. Предыдущий рекорд был установлен в Мехико, где спортсмен Александр Шульц прошел между двумя небоскребами по стропе длиной 217 метров на высоте 247 метров.



Новый рекорд будет внесен в книгу рекордов Гиннеса. При этом выступления хайлайнеров в Москве продолжатся. В них принимают участие 7 спортсменов. Если кому-то из них удастся повторить достижение Кюне, рекорд будет закреплен за каждым из спортсменов.



Хайлайн является одним из вариантов слэклайна – движение по специальной нейлоновой или полиэстровой стропе, которая натянута между двумя стационарными объектами. Хайлайн подразумевает, что стропа натянута на большой высоте.