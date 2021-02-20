В День защитника Отечества в Москве прогремит праздничный салют

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют запустят в Москве в День защитника Отечества 23 февраля.



Салют будет запущен с трех площадок: на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ. Всего будет задействовано 78 салютных установок и артиллерийских орудий, из которых 40 установок и 18 орудий будет размещено на Лужнецкой набережной.



Салют начнется в 21:00. Всего будет произведено 30 залпов.