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Город (Москва и область)     20.02.2021 17:55

В День защитника Отечества в Москве прогремит праздничный салют

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Теги:  День защитника Отечества  23 февраля  салют 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют запустят в Москве в День защитника Отечества 23 февраля.

Салют будет запущен с трех площадок: на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ. Всего будет задействовано 78 салютных установок и артиллерийских орудий, из которых 40 установок и 18 орудий будет размещено на Лужнецкой набережной.

Салют начнется в 21:00. Всего будет произведено 30 залпов.

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Карта места

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Теги: 
День защитника Отечества  23 февраля  салют 

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