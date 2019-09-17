Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.09.2019, 09:00
В десяти московских парках можно будет привить от бешенства домашних животных
17 сентября, Mossovetinfo.ru – С 26 сентября по 3 октября в десяти московских парках пройдет акция «Защити своего питомца», в рамках которой можно будет привить от бешенства домашних животных, сооб...
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Город (Москва и область)
17.09.2019, 08:39
Летние читальни в парках Москвы посетило рекордное количество людей
17 сентября, Mossovetinfo.ru – За три летних месяца читальни в московских парках посетили 35 тысяч человек, сообщает портал mos.ru. «За три летних месяца читальни в парках посетили почти 35 т...
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Город (Москва и область)
17.09.2019, 08:17
Где можно будет купить билеты на МЦД
17 сентября, Mossovetinfo.ru – Оплатить проезд в поездах Московских центральных диаметров можно будет не только на станциях МЦД, но и в билетных автоматах станций метро и МЦК, сообщает портал mos.r...