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Город (Москва и область)     17.09.2019 09:00

В десяти московских парках можно будет привить от бешенства домашних животных

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Теги:  парки  животные в городе  прививки  бешенство 

17 сентября, Mossovetinfo.ru – С 26 сентября по 3 октября в десяти московских парках пройдет акция «Защити своего питомца», в рамках которой можно будет привить от бешенства домашних животных, сообщается на портале mos.ru.

В рамках акции, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы против бешенства, в парках Москвы, а также на площадках для выгула животных будет работать более 40 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов.

Кроме того, в рамках акции пройдут лекции в учебных заведениях, на которых детям расскажут о признаках бешенства, путях распространения болезни и правилах обращения с дикими и домашними животными.


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Карта места

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Теги: 
парки  животные в городе  прививки  бешенство 

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