17 сентября, Mossovetinfo.ru – С 26 сентября по 3 октября в десяти московских парках пройдет акция «Защити своего питомца», в рамках которой можно будет привить от бешенства домашних животных, сообщается на портале mos.ru.



В рамках акции, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы против бешенства, в парках Москвы, а также на площадках для выгула животных будет работать более 40 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов.



Кроме того, в рамках акции пройдут лекции в учебных заведениях, на которых детям расскажут о признаках бешенства, путях распространения болезни и правилах обращения с дикими и домашними животными.