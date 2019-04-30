30 апреля. Mossovetinfo.ru – Компании МОЭК и «Мосэнерго» в дни майских праздников перейдут на усиленный режим работы, сообщается на официальном сайте МОЭК.
В круглосуточном режиме будут дежурить 34 аварийно-ремонтные бригады. Также в готовности будут находится 15 бойлерных установок, 703 единицы аварийно-ремонтной техники, в том числе 201 единица спецтехники, 69 экскаваторов и 31 автокран.
Также в праздничные дни будет увеличено количество объездов и обходов магистралей, осмотров оборудования и сооружений энергетических и тепловых сетей.
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