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Город (Москва и область)     30.04.2019 10:28

В дни майских праздников МОЭК и «Мосэнерго» перейдут на усиленный режим работы

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Теги:  МОЭК  Мосэнерго  майские праздники  режим работы 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Компании МОЭК и «Мосэнерго» в дни майских праздников перейдут на усиленный режим работы, сообщается на официальном сайте МОЭК.

В круглосуточном режиме будут дежурить 34 аварийно-ремонтные бригады. Также в готовности будут находится 15 бойлерных установок, 703 единицы аварийно-ремонтной техники, в том числе 201 единица спецтехники, 69 экскаваторов и 31 автокран.

Также в праздничные дни будет увеличено количество объездов и обходов магистралей, осмотров оборудования и сооружений энергетических и тепловых сетей.


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Карта места

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Теги: 
МОЭК  Мосэнерго  майские праздники  режим работы 

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