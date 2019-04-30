Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     30.04.2019 16:40

В дни майских праздников парковка в Москве будет бесплатной

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парковка  ЦОДД  майские праздники 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве в праздничные дни будет бесплатной, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Сообщается, что с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы, включая те, которые находятся в зоне платной парковки с тарифом в 380 рублей в час.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парковка  ЦОДД  майские праздники 

Возврат к списку

Лента новостей

16:40 Город (Москва и область) В дни майских праздников парковка в Москве будет бесплатной

15:26 В мире Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине

14:31 Город (Москва и область) Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВДНХ открылись после реставрации

14:01 Происшествия На мусоросжигательном заводе в Москве нашли учебные гранаты

13:56 Город (Москва и область) Роспотребнадзор сообщил о мерах против клещевых инфекционных заболеваний

Актуальные материалы

13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ

07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно

14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru