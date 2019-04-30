30 апреля. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве в праздничные дни будет бесплатной, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Сообщается, что с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы, включая те, которые находятся в зоне платной парковки с тарифом в 380 рублей в час.