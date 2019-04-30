30 апреля. Mossovetinfo.ru – В дни майских праздников с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая поезда «Ласточка» на МЦК будут ходить по графику выходного дня, сообщается на официальном сайте МЖД.
В праздничные дни с 12:30 до 18:00 интервалы движения поездов по МЦК составят 5 минут, в остальное время – 10 минут.
С 6 по 8 мая поезда по МЦК будут ходить по графику буднего дня – с 07:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00 - с пятиминутным интервалом, в остальное время – с 10-минутным интервалом.
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