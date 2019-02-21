Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.02.2019 16:48

В доме по реновации на северо-востоке Москвы началась отделка квартир

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  отделка квартир  реновация  жилье  программа реновации 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – В доме, построенном в рамках программы реновации в районе Бабушкинский, началась отделка квартир, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Согласно утвержденным стандартам программы реновации, все жители получат квартиры с чистовой отделкой не требующей дальнейшего ремонта. Стены квартир будут обклеены флизелиновые обои под покраску, потолки в квартирах покрасят. Полы в прихожих, кухнях, ванных и туалетах будут выложены керамогранитом, в комнатах будет уложен ламинат не ниже 32 класса. В кухнях по всей длине рабочей зоны будет выложен керамический фартук.

В квартирах установят стеклопакеты с москитной сеткой, шпонированные межкомнатные двери и утепленные металлические входные двери. Также квартиры оборудуют ваннами, унитазами, раковинами и полотенцесушителями. В кухнях установят раковины и электроплиты.

В подъездах дома установят грузовой и пассажирский лифты, первые этажи будут нежилыми, там разместятся магазины, кафе, спортклуб, салон красоты и помещения для кружков и секций.

Ранее правительство Москвы приняло решение, что в квартирах по реновации будет производится ремонт комфорт-класса, что позволит жильцам комфортно проживать в квартире без дополнительного ремонта. В то же время светлые тона стен и полов, позволят жильцам самостоятельно провести отделку квартиры по своему вкусу.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  отделка квартир  реновация  жилье  программа реновации 

Возврат к списку

Лента новостей

17:13 Общество Очередное потепление придет в Москву в начале следующей недели

16:52 Происшествия Автокран упал в центре Москвы

16:48 Город (Москва и область) В доме по реновации на северо-востоке Москвы началась отделка квартир

15:26 Город (Москва и область) Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят за МКАД

14:20 Власть Путин подписал закон о запрете на списывание со счетов должников соцвыплат

Актуальные материалы

13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера

12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников

12:19 Власть Путин: времени на раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет

19:51 Происшествия На Центральном телеграфе в стычке с охранником погиб чемпион России по рукопашному бою

12:32 Город (Москва и область) Еще один участок красной ветки метро закроют на сутки 3 марта

10:35 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве с 16 по 24 февраля

10:01 Город (Москва и область) Какие станции красной ветки метро закрыты с 16 по 24 февраля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru