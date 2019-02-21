21 февраля. Mossovetinfo.ru – В доме, построенном в рамках программы реновации в районе Бабушкинский, началась отделка квартир, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Согласно утвержденным стандартам программы реновации, все жители получат квартиры с чистовой отделкой не требующей дальнейшего ремонта. Стены квартир будут обклеены флизелиновые обои под покраску, потолки в квартирах покрасят. Полы в прихожих, кухнях, ванных и туалетах будут выложены керамогранитом, в комнатах будет уложен ламинат не ниже 32 класса. В кухнях по всей длине рабочей зоны будет выложен керамический фартук.



В квартирах установят стеклопакеты с москитной сеткой, шпонированные межкомнатные двери и утепленные металлические входные двери. Также квартиры оборудуют ваннами, унитазами, раковинами и полотенцесушителями. В кухнях установят раковины и электроплиты.



В подъездах дома установят грузовой и пассажирский лифты, первые этажи будут нежилыми, там разместятся магазины, кафе, спортклуб, салон красоты и помещения для кружков и секций.



Ранее правительство Москвы приняло решение, что в квартирах по реновации будет производится ремонт комфорт-класса, что позволит жильцам комфортно проживать в квартире без дополнительного ремонта. В то же время светлые тона стен и полов, позволят жильцам самостоятельно провести отделку квартиры по своему вкусу.