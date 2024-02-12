В этом году приведут в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объектам - Собянин

14 февраля — Mossovetinfo.ru — В этом году в Москве приведут в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объектам. Среди них 8 станций метро, 9 станций МЦД и 4 транспортных узла. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Благоустройство территорий, прилегающих к транспортным объектам в 2024 году охватит площадь больше 321 га, - сообщает мэр Москвы.



Работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями идёт не первый год. В 2023-м, например, мы обустроили 564,5 га вокруг 58 транспортных объектов, отметил мэр Москвы.