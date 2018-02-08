8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей столицы прибавил в 2017 году прибавил 1,5 %, «даже несмотря на снижение производства нефтепродуктов Московским...

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Проект планировки и межевания территории для размещения обходного участка автодороги федеральной трассы М-10 (Ленинградского шоссе) в Солнечногорске представлен на публ...