5 июля. Mossovetinfo.ru – Почти 1,3 миллиона поездок было совершено в июне в Москве на городских велосипедах. Об этом сообщает mos.ru.
Это почти на 280 тысяч поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года. В городе работает 570 станций велопроката, на которых для аренды доступны около шести тысяч велосипедов.
Велопрокат в Москве возобновил работу в полном объеме 1 июня. С 10 апреля, однако, в связи с распространением коронавируса, велопрокат работал в ограниченном режиме. Пользоваться велосипедами могли только курьеры, волонтеры и социальные работники.
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