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Город (Москва и область)     05.07.2020 10:39

В июне в Москве совершено почти 1,3 млн поездок на городских велосипедах

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Теги:  велопрокат  велосипеды 

5 июля. Mossovetinfo.ru – Почти 1,3 миллиона поездок было совершено в июне в Москве на городских велосипедах. Об этом сообщает mos.ru.

Это почти на 280 тысяч поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года. В городе работает 570 станций велопроката, на которых для аренды доступны около шести тысяч велосипедов.

Велопрокат в Москве возобновил работу в полном объеме 1 июня. С 10 апреля, однако, в связи с распространением коронавируса, велопрокат работал в ограниченном режиме. Пользоваться велосипедами могли только курьеры, волонтеры и социальные работники.


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Теги: 
велопрокат  велосипеды 

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