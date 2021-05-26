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Город (Москва и область)     26.05.2021 12:21

В каждом районе Москвы организацию движения будет осуществлять координатор ЦОДД

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Теги:  ЦОДД  организация движения  координация  эксперимент 

26 мая. Mossovetinfo.ru — В Центре организации дорожного движения (ЦОДД), запустили проект, в рамках которого в каждом районе Москвы следить за организацией движения будет специальный координатор ЦОДД.

Ранее в Москве было 12 координаторов, отвечающих за организацию дорожного движения по одному человеку на каждый округ, и 2 в Центральном округе. Теперь их число будет увеличено.

На настоящий момент в рамках эксперимента в Северо-Западном округе начали работать четыре координатора. Каждый из них курирует организацию движения в двух районах округа.

Если эксперимент будет признан удачным, координаторы появятся в каждом районе города.

Это позволит более тщательно рассматривать вопросы организации движения, принимать предложения граждан, решать возникающие проблемы и разрабатывать новые проекты.

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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  организация движения  координация  эксперимент 

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