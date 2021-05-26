В каждом районе Москвы организацию движения будет осуществлять координатор ЦОДД

26 мая. Mossovetinfo.ru — В Центре организации дорожного движения (ЦОДД), запустили проект, в рамках которого в каждом районе Москвы следить за организацией движения будет специальный координатор ЦОДД.



Ранее в Москве было 12 координаторов, отвечающих за организацию дорожного движения по одному человеку на каждый округ, и 2 в Центральном округе. Теперь их число будет увеличено.



На настоящий момент в рамках эксперимента в Северо-Западном округе начали работать четыре координатора. Каждый из них курирует организацию движения в двух районах округа.



Если эксперимент будет признан удачным, координаторы появятся в каждом районе города.



Это позволит более тщательно рассматривать вопросы организации движения, принимать предложения граждан, решать возникающие проблемы и разрабатывать новые проекты.