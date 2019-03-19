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Город (Москва и область)     19.03.2019 15:56

В ходе акции «Час Земли» в Москве отключат подсветку более 2 тысяч объектов

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Теги:  Час Земли  экология  акции 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Архитектурная подсветка более 2 тысяч московских объектов будет отключена на час в рамках акции «Час Земли», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Международная акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30. Москва принимает участие в акции с 2011 года. Бирюков отметил, что число объектов, на которых в рамках акции выключают подсветку, с каждым годом растет. Если в 2011 году таких объектов было всего 60, то в прошлом году таких объектов было уже 1938, а в текущем году их будет 2155.

Акция «Час Земли» ежегодно проходит по всему миру с целью привлечь внимание к вопросам экологии и разумного использования природных ресурсов. Чтобы присоединиться к акции достаточно в это же время на один час отключить свет в доме.


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Теги: 
Час Земли  экология  акции 

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