19 марта. Mossovetinfo.ru – Архитектурная подсветка более 2 тысяч московских объектов будет отключена на час в рамках акции «Час Земли», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Международная акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30. Москва принимает участие в акции с 2011 года. Бирюков отметил, что число объектов, на которых в рамках акции выключают подсветку, с каждым годом растет. Если в 2011 году таких объектов было всего 60, то в прошлом году таких объектов было уже 1938, а в текущем году их будет 2155.



Акция «Час Земли» ежегодно проходит по всему миру с целью привлечь внимание к вопросам экологии и разумного использования природных ресурсов. Чтобы присоединиться к акции достаточно в это же время на один час отключить свет в доме.