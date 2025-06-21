В Красногорске этой ночью беспилотник попал в жилой дом, — загорелась квартира на 17-м этаже

24 июня — Mossovetinfo.ru —«Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров», - об этом сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.



«Пострадало два человека — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», - также сообщил Воробьев.



По информации губернатора Подмосковья, «еще два беспилотника были ранее сегодня (в ночь на 24 июня, - ред) сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, в этих районах никто не пострадал».



По данным Росавиации в аэропортах Внуково и Шереметьево вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

