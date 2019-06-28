28 июня. Mossovetinfo.ru – Работы по комплексному благоустройству площади Академика Доллежаля и ряда прилегающих улиц начались в Красносельском районе Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Благоустроены будут улицы и переулки, примыкающие к Научно-исследовательскому и конструкторскому институту энерготехники имени Доллежаля. Помимо площади Академика Доллежаля это Верхняя Красносельская улица, улица Лобачика, Малая Красносельская улица, а также 5-й и 6-й Красносельские переулки.



Проект благоустройства был обсужден с местными жителями, их пожелания были учтены при доработке проекта.



В результате благоустройства проезжая часть будет сужена, тротуары расширены, увеличится количество парковочных мест, появится новая автобусная остановка. На перекрестках и возле автобусных остановок появятся пешеходные переходы. При сужении проезжей части количество полос для движения транспорта останется прежним за счет оптимизации их ширины.



На тротуарах установят лавочки, урны, навигационные стелы, появятся новые фонари и торшеры. Также будут разбиты газоны, и благоустроен детский сквер в районе метро «Красносельская». Помимо этого, на площади перед метро будет заменено покрытие.