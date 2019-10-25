25 октября. Mossovetinfo.ru – В личном кабинете на портале mos.ru стало удобнее сортировать уведомления в разделах «Заявки» и «Подписки» по дате и названию.
Кроме того, в разделе «Заявки» уведомления теперь можно сортировать по статусу обращения, платежа и оказания услуги.
В блоке «Заявки» пользователь получает уведомления, которые сообщают о статусе услуги или платежа. Уведомления о статусе заявки теперь выделяются цветом: зеленый – заявка выполнена, оранжевый – заявка находится в работе, красный – в исполнении заявки отказано.
В блоке «Подписки» отображаются те сервисы на портале mos.ru, которыми пользуется посетитель. В этом блоке заявки можно сортировать по дате и названию.
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