25 октября. Mossovetinfo.ru – В личном кабинете на портале mos.ru стало удобнее сортировать уведомления в разделах «Заявки» и «Подписки» по дате и названию.



Кроме того, в разделе «Заявки» уведомления теперь можно сортировать по статусу обращения, платежа и оказания услуги.



В блоке «Заявки» пользователь получает уведомления, которые сообщают о статусе услуги или платежа. Уведомления о статусе заявки теперь выделяются цветом: зеленый – заявка выполнена, оранжевый – заявка находится в работе, красный – в исполнении заявки отказано.



В блоке «Подписки» отображаются те сервисы на портале mos.ru, которыми пользуется посетитель. В этом блоке заявки можно сортировать по дате и названию.