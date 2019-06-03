3 июня. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток на МЦК в мае составил 58,2 миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба РЖД.
По сравнению с маем прошлого года рост пассажиропотока составил 15,9%.
Всего с начала с момента открытия по МЦК было перевезено 325,1 миллиона пассажиров. Рекорд по количеству перевезенных за день пассажиров был установлен 3 апреля 2019 года – за день поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 561 956 человек.
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