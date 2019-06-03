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Город (Москва и область)     03.06.2019 11:20

В мае поезда «Ласточка» перевезли по МЦК более 58 миллионов пассажиров

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Теги:  МЦК  пассажиропоток 

3 июня. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток на МЦК в мае составил 58,2 миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба РЖД.

По сравнению с маем прошлого года рост пассажиропотока составил 15,9%.

Всего с начала с момента открытия по МЦК было перевезено 325,1 миллиона пассажиров. Рекорд по количеству перевезенных за день пассажиров был установлен 3 апреля 2019 года – за день поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 561 956 человек.


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Теги: 
МЦК  пассажиропоток 

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