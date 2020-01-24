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Город (Москва и область)     24.01.2020 08:37

В метро открыли второй склад забытых вещей

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Теги:  метро  метрополитен 

24 января. Mossovetinfo.ru – Второй склад забытых вещей открыли в метро на втором ярусе станции «Деловой центр» Большой кольцевой лини, сообщается на портале mos.ru.

Новый склад, как и склад на станции «Котельники», работает ежедневно с 08:00 до 20:00. На склады направляют все потерянные в метро вещи кроме документов, которые передают в УВД на метрополитене.

Если пассажир обнаружил, что забыл в метро какую-то вещь, он может написать заявку на поиск в приложении «Метро Москвы». После этого с ним свяжется сотрудник склада, чтобы установить возможное местонахождение забытой вещи. Если забытая вещь находится на складе, забрать ее можно предоставив документ, удостоверяющий личность.

Ежемесячно пассажиры московского метро забывают в вагонах и на станциях около 700 различных предметов. Найденные вещи хранятся на складах в метро в течение полугода. Сообщается, что пассажиры забирают около половины забытых вещей.


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Теги: 
метро  метрополитен 

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