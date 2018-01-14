В МГУ может появиться факультет когнитивных наук

Факультет когнитивных наук может появиться в Московском государственном университете (МГУ). Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий в рамках Дня открытых дверей.



Когнитивистика, когнитивная наука — междисциплинарное научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику, невербальную коммуникацию и теорию искусственного интеллекта.