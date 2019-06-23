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Город (Москва и область)     23.06.2019 18:39

В митинге на проспекте академика Сахарова участвуют 1800 человек - МВД

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Теги:  митинги  полиция  Голунов  Иван Голунов 

23 июня. Mossovetinfo.ru – В митинге на проспекте академика Сахарова 23 июня принимают участие около 1800 человек. Об этом сообщает МВД.

Акция против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова была согласована властями. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.


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Теги: 
митинги  полиция  Голунов  Иван Голунов 

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