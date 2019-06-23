23 июня. Mossovetinfo.ru – В митинге на проспекте академика Сахарова 23 июня принимают участие около 1800 человек. Об этом сообщает МВД.



Акция против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова была согласована властями. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.