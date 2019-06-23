23 июня. Mossovetinfo.ru – В митинге на проспекте академика Сахарова 23 июня принимают участие около 1800 человек. Об этом сообщает МВД.
Акция против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова была согласована властями. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.
18:39 Город (Москва и область) В митинге на проспекте академика Сахарова участвуют 1800 человек - МВД
13:16 Происшествия По факту травмирования детей на аттракционе в парке «Сокольники возбуждено уголовное дело.
12:48 Угрозы для жизни детей, пострадавших на аттракционе в парке, нет - Депздрав
12:07 Происшествия Трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в парке «Сокольники»
10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня
10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму
14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро