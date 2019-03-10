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Город (Москва и область)     10.03.2019 18:17

В митинге за свободу интернета в Москве приняли участие более 6000 человек - МВД

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Теги:  акции  митинг  интернет  задержения 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Согласованный с властями Москвы митинг на проспекте Академика Сахарова за свободу интернета собрал около 6500 человек. Об этом сообщает МВД.

Как сообщается «Интерфакс» со ссылкой на «Либертарианскую партию России» (организатор ации), до начала акции было задержано 15 человек. После ее завершения задержали еще 13 человек.


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Теги: 
акции  митинг  интернет  задержения 

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