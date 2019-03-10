10 марта. Mossovetinfo.ru – Согласованный с властями Москвы митинг на проспекте Академика Сахарова за свободу интернета собрал около 6500 человек. Об этом сообщает МВД.



Как сообщается «Интерфакс» со ссылкой на «Либертарианскую партию России» (организатор ации), до начала акции было задержано 15 человек. После ее завершения задержали еще 13 человек.