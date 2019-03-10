10 марта. Mossovetinfo.ru – Согласованный с властями Москвы митинг на проспекте Академика Сахарова за свободу интернета собрал около 6500 человек. Об этом сообщает МВД.
Как сообщается «Интерфакс» со ссылкой на «Либертарианскую партию России» (организатор ации), до начала акции было задержано 15 человек. После ее завершения задержали еще 13 человек.
18:17 Город (Москва и область) В митинге за свободу интернета в Москве приняли участие более 6000 человек - МВД
11:07 Общество Мокрый дождь и снег ожидаются в Москве 10 марта
10:54 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: программа последнего дня фестиваля (10 марта)
21:46 Происшествия В Москве из офиса украли сумку с 2,4 миллиона рублей
08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу
07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта
07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
10:43 Общество Жорес Алферов. Биография
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней