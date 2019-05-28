28 мая. Mossovetinfo.ru – Мосгордума во вторник, 28 мая, рассмотрит кандидатуру, предложенную на пост прокурора Москвы, сообщил журналистам глава столичного парламента Алексей Шапошников.
По словам Шапошникова, на пост прокурора Москвы Генеральный прокурор РФ предложил кандидатуру Дениса Попова, который в настоящий момент занимает пост прокурора Республики Дагестан.
Бывший прокурор Москвы Владимир Чуриков был освобожден от своей должности в декабре 2018 года. В настоящее время исполняющим обязанности прокурора Москвы является Олег Манаков.
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