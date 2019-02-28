28 февраля. Mossovetinfo.ru – В мэрии Москвы определились с большинством кандидатов на выборах в Московскую городскую Думу, утверждают «Ведомости» ссылаясь на источники в мэрии. В мэрии запланировали достаточно сильно обновить состав депутатов и ищут для этого медийных персон.



Отмечается, что позиция мэрии состоит в том, что «сейчас городскую протестную повестку взяли на себя муниципальные депутаты, а ею должны заниматься депутаты Мосгордумы, которые сейчас ничего такого не делают – не участвуют в разрешении градостроительных, экологических и других локальных конфликтов».



Было принято решение праймериз в Москве вообще не будет: действующие депутаты – члены партии «Единая России» пойдут от нее по своим прежним округам, а остальные кандидаты от мэрии будут самовыдвиженцами.



Источники издания утверждают, что предварительно в думе останется 16 из 37 «провластных» депутатов. В частности, это председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, Андрей Метельский, Кирилл Щитов и Александр Семенников, члены группы «Моя Москва» и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и Ольга Ярославская.



Против оппозиционеров в мэрии планируют выставить сильных кандидатов. Например, по округу № 45, где пойдет глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, планирует идти ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, а против экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова в округе № 5 – телеведущий ТВЦ Роман Бабаян.



О выдвижении также уже объявила ректор РГСУ Наталья Починок. При этом некоторые из тех, кому мэрия предложила участвовать в выборах, окончательное решение еще не приняли.



Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.