15.10.2025 19:58

В Мосгордуму внесен проект закона о бюджете города Москвы на 2026–2028 годы

15 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин внес 15 октября в Мосгордуму проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

Формирование проекта бюджета осуществлялось исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2025 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшую трехлетку. Этот документ, как и проект бюджета были утверждены Правительством города 15 октября.

Годовой рост валового регионального продукта (ВРП) в плановый период составит 2-3%.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в телеграм-канале, что «В ближайшие три года планируется увеличение доходов бюджета по всем основным источникам. Основной упор сделаем на реализацию 13 государственных программ. Среди них социальная поддержка жителей, развитие транспортной системы, образования, здравоохранения, цифровой среды и инноваций».

На сайте мэра и Правительства Москвы подчеркивается, что бюджет Москвы на 2026–2028 годы будет социально ориентированным.

В 2026 году социальные расходы - ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия без учета оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС - составят половину расходов бюджета, или 3,2 триллиона рублей, а рост расходов социальной направленности - 15%, - сообщается в материалах, представленных с проектом бюджета.

Проектом предусмотрено, что в 2026 году расходы составит около 6,4 трлн руб., доходы - 5,94 трлн руб., дефицит - 448 млрд руб. Также предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 205 миллиардов рублей ежегодно.

