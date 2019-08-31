В московских аэропортах утром 31 августа задержано или отменено почти 130 рейсов

31 августа. Mossovetinfo.ru – Почти 130 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах утром в субботу, 31 августа. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписание».



По данным на 8:20 мск, в Шереметьеве задержано 58 рейсов, во Внукове – 28 рейсов. В Домодедове 32 рейса задержано, 11 отменено. В Жуковском отмен и задержек нет.



Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и более.



На столицу в ночь на 31 августа опустился густой туман. Видимость не превышает 300-500 метров.