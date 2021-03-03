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Город (Москва и область)     03.03.2021 10:49

В московских колледжах в марте пройдут дни открытых дверей

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Теги:  колледжи  образование  дни открытых дверей 

3 марта. Mossovetinfo.ru – В марте в московских колледжах пройдут дни открытых дверей, на которых школьники смогут узнать о востребованных на рынке труда профессиях, а также получить необходимую информацию о поступлении, сообщается на портале mos.ru.

В рамках дней открытых дверей учебные заведения подготовили различные программы. Старшеклассникам покажут современные лаборатории и оборудование, они смогут принять участие в мастер-классах.

Для того, чтобы посетить дни открытых дверей необходима предварительная регистрация на сайте конкретного колледжа.

Дня открытых дверей будут проходить с 3 по 28 марта. Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.

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Карта места

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Теги: 
колледжи  образование  дни открытых дверей 

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