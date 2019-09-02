2 сентября. Mossovetinfo.ru – С началом учебного года в московских школах открылось 35 IT-классов, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Собняин сообщил, что учеников в IT-классы отбирали по конкурсу, который составил 3 человека на место. В общей сложности в IT-классы зачислено 1036 учеников.



Мэр Москвы отметил, что среди партнеров проекта IT-классов такие престижные ВУЗы как МФТИ, МГТУ имени Баумана, а также более 160 российских компаний, работающих в сфере IT.