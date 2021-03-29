В московских ветклиниках с 1 апреля стартует акция по чипированию домашних животных.

29 марта. Mossovetinfo.ru — Акция по чипированию домашних животных стартует в московских ветеринарных клиниках с 1 апреля, сообщает пресс-служба московского комитета ветеринарии.



В рамках акции будет снижена цена на чипирование животных. С учетом стоимости микрочипа, чипировать домашнего питомца можно будет за 706 рублей.



Сама процедура занимает всего несколько минут и абсолютно безопасна для животного.



Микрочип содержит 15-значный номер, по которому можно будет идентифицировать питомца. Информация о номере вносится в базу данных чипированных животных. В случае, если животное потеряется, и попадет в приют или ветклинику, сотрудники с помощью сканера могут считать номер и установить владельца.



Чипирование животных может понадобиться не только для поиска домашних животных, но и для поездок за рубеж, так как Евросоюз и ЕАЭС разрешают ввоз только чипированных животных.