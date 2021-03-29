 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     29.03.2021 12:01

В московских ветклиниках с 1 апреля стартует акция по чипированию домашних животных.

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  животные в городе  ветеринария  чипирование  акция 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Акция по чипированию домашних животных стартует в московских ветеринарных клиниках с 1 апреля, сообщает пресс-служба московского комитета ветеринарии.

В рамках акции будет снижена цена на чипирование животных. С учетом стоимости микрочипа, чипировать домашнего питомца можно будет за 706 рублей.

Сама процедура занимает всего несколько минут и абсолютно безопасна для животного.

Микрочип содержит 15-значный номер, по которому можно будет идентифицировать питомца. Информация о номере вносится в базу данных чипированных животных. В случае, если животное потеряется, и попадет в приют или ветклинику, сотрудники с помощью сканера могут считать номер и установить владельца.

Чипирование животных может понадобиться не только для поиска домашних животных, но и для поездок за рубеж, так как Евросоюз и ЕАЭС разрешают ввоз только чипированных животных.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
животные в городе  ветеринария  чипирование  акция 

Возврат к списку

Лента новостей

12:27 Общество Памфилова переизбрана главой ЦИК еще на 5 лет

12:21 В мире Российские туристы с 1 апреля могут ехать отдыхать на Кипр

12:01 Город (Москва и область) В московских ветклиниках с 1 апреля стартует акция по чипированию домашних животных.

11:45 Происшествия Сбой произошел днем 29 марта на синей ветке метро

11:17 В России Цены на такси в России могут резко вырасти

Актуальные материалы

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru