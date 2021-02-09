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Город (Москва и область)     09.02.2021 11:29

В московских загсах сняли коронавирусные ограничения

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Теги:  ЗАГС  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – В московских загсах отменяются коронавирусные ограничения, отделы ЗАГС переходят на обычный режим работы, сообщила заммэра Москвы Анастатсия Ракова.

Теперь посетить любой отдел ЗАГС или Дворец бракосочетаний можно без предварительной записи, кроме того, снимается ограничение на количество гостей, которым разрешено присутствовать на церемонии бракосочетания.

В тоже время, сохраняется требование об обязательном ношении масок и перчаток, а также о соблюдении посетителями социальной дистанции. При этом, требование о соблюдении социальной дистанции необходимо учитывать при приглашении гостей на церемонию бракосочетания.

Посетить отделы ЗАГС можно будет без предварительной записи, однако при оказании услуг приоритет будет оказан тем гражданам, которым был назначен прием по предварительной записи.

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Карта места

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Теги: 
ЗАГС  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

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