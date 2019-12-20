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Город (Москва и область)     20.12.2019 12:52

В московском метро 20 декабря открылся бесплатный каток

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Теги:  метро  пассажиры  каток  зимний отдых 

20 декабря. Mossovetinfo.ru – Бесплатный каток для пассажиров открылся в пятницу, 20 декабря, в московском метро между станцией «Спортивная» и станцией МЦК Лужники, сообщается на официальном сайте транспортного комплекса Москвы.

Площадь катка составляет 200 квадратных метров, лед на катке искусственный, поэтому покататься можно будет в любую погоду. Работать каток будет с 10:00 до 22:00 ежедневно, до 15 января.

Пассажиры смогут прийти на каток со своими коньками, или взять их напрокат, для проката подготовлено 60 парк мужских, женских и детских коньков. Возле катка установлены шкафчики, в которых можно оставить вещи на хранение. На катке постоянно будут дежурить администратор и представитель охраны.

Суммарный пассажиропоток станции метро «Спортивная» и станции МЦК Лужники составляет 115 тысяч человек. В прошлом году московский метрополитен уже открывал каток для пассажиров рядом со входом на станцию МЦК Лужники. За время работы с 30 декабря 2018 года до 15 января 2019 года каток посетили более 9 тысяч человек.


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Карта места

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Теги: 
метро  пассажиры  каток  зимний отдых 

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