20 декабря. Mossovetinfo.ru – Бесплатный каток для пассажиров открылся в пятницу, 20 декабря, в московском метро между станцией «Спортивная» и станцией МЦК Лужники, сообщается на официальном сайте транспортного комплекса Москвы.
Площадь катка составляет 200 квадратных метров, лед на катке искусственный, поэтому покататься можно будет в любую погоду. Работать каток будет с 10:00 до 22:00 ежедневно, до 15 января.
Пассажиры смогут прийти на каток со своими коньками, или взять их напрокат, для проката подготовлено 60 парк мужских, женских и детских коньков. Возле катка установлены шкафчики, в которых можно оставить вещи на хранение. На катке постоянно будут дежурить администратор и представитель охраны.
Суммарный пассажиропоток станции метро «Спортивная» и станции МЦК Лужники составляет 115 тысяч человек. В прошлом году московский метрополитен уже открывал каток для пассажиров рядом со входом на станцию МЦК Лужники. За время работы с 30 декабря 2018 года до 15 января 2019 года каток посетили более 9 тысяч человек.
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