17 октября. Mossovetinfo.ru – Количество аудиообъявлений в московском метрополитене сократилось на 70%, сообщил журналистам первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Сокращены как ранее звучавшие объявления о необходимости соблюдать правила пользования метрополитеном и другая техническая информация, так и количество аудиорекламы.
По словам Латыпова, решение сократить количество аудиосообщений в поездах и на станциях метрополитена было принято по результатам опроса пассажиров.
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