17 октября. Mossovetinfo.ru – Количество аудиообъявлений в московском метрополитене сократилось на 70%, сообщил журналистам первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.



Сокращены как ранее звучавшие объявления о необходимости соблюдать правила пользования метрополитеном и другая техническая информация, так и количество аудиорекламы.



По словам Латыпова, решение сократить количество аудиосообщений в поездах и на станциях метрополитена было принято по результатам опроса пассажиров.