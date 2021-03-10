В Московском метро появятся почтоматы

10 марта. Mossovetinfo.ru – На станциях московского метрополитена появятся почтоматы, конкурс на их размещение состоится в четверг, 11 марта, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.



С помощью почтоматов пассажиры смогут получать заказы, сделанные, например, в интернет-магазинах, на ближайшей станции метро. Отмечается, что почтоматы стоят во многих метро мира, в частности в Лондоне, Токио, Барселоне, Пекине, Сеуле. Их востребованность растет с ростом интернет-торговли.



Почтоматы станут не только новым сервисом, но новым источником небилетных доходов, которые пойдут на развитие метрополитена.