7 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел днем 7 апреля в тоннеле в районе станции «Чистые пруды» Сокольнической линии московского метро. Видео задымления выкладывают пользователи социальных сетей.
Как сообщили в метро, по техническим причинам нет движения поездов от «Парка культуры» до «Комсомольской».
В МЧС отметили, что возгорание кабеля ликвидировано, эвакуация людей не проводилась.
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