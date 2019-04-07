7 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел днем 7 апреля в тоннеле в районе станции «Чистые пруды» Сокольнической линии московского метро. Видео задымления выкладывают пользователи социальных сетей.



Как сообщили в метро, по техническим причинам нет движения поездов от «Парка культуры» до «Комсомольской».



В МЧС отметили, что возгорание кабеля ликвидировано, эвакуация людей не проводилась.