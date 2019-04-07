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Город (Москва и область)     07.04.2019 13:25

В московском метро произошел пожар, горел кабель в тоннеле

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Теги:  метро  метрополитен  пожар 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел днем 7 апреля в тоннеле в районе станции «Чистые пруды» Сокольнической линии московского метро. Видео задымления выкладывают пользователи социальных сетей.

Как сообщили в метро, по техническим причинам нет движения поездов от «Парка культуры» до «Комсомольской».

В МЧС отметили, что возгорание кабеля ликвидировано, эвакуация людей не проводилась.



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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  пожар 

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