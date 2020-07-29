29 июля. Mossovetinfo.ru – В общественном транспорте Москвы проходят рейды по проверке масочного режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».



Рейды проходят с момента введения масочно-перчаточного режима в городе. С 13 июля масочный режим отменен на улице, однако при нахождении в общественном транспорте медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах ношение масок по-прежнему обязательно.



Проверки проходят выборочно в вестибюлях станций метро и в вагонах метро. В течение недели проверки охватывают все станции столичной подземки.



Целью проверок не является обязательный штраф за несоблюдение масочного режима, пассажиров в первую очередь информируют о необходимости носить в метро средства защиты. Если после обращения контролера пассажир наденет маску и перчатки, штрафовать его не будут.