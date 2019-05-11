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Город (Москва и область)     11.05.2019 14:08

В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»

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Теги:  метро  метрополитен 

11 мая. Mossovetinfo.ru – Железный трон из сериала «Игра Престолов» установили в московском метро. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Трон установили на станции метро «Деловой центр». Сфотографироваться на нем могут все пассажиры.


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Теги: 
метро  метрополитен 

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