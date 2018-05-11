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Город (Москва и область)     12.05.2018, 10:39

В московском метро запустили систему онлайн-информирования пассажиров

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Теги:  метро  метрополитен 

12 мая. Mossovetinfo.ru – Московское метро запустило в тестовом режиме систему онлайн-информирования пассажиров. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

На экранах в поездах московского метро будут транслироваться важные сведения об изменениях в работе общественного транспорта. В нештатных ситуациях на экраны будут выводиться сообщения на ярком желтом фоне.

На экранах будет также будет выводиться справочная пассажирская информация. Система позволяет выводить данные на экраны адресно – по линиям. В будущем планируется выводить индивидуальную информацию для пассажиров, находящихся в каждом отдельном поезде.

Уже установлено более 5 тысяч экранов в почти 1500 вагонов. К сентябрю 1896 вагонов будут оснащены 8720 экранами. В зависимости от модели поезда в каждом вагоне между окнами и дверными проемами устанавливаются по 4 HD-экрана диагональю 21,5 дюйма или по 8 экранов диагональю 15,6.

Поезда с новой системой информирования будут курсировать по всем линиям метро, кроме Филевской, где сейчас идет реконструкция.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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