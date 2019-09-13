13 сентября. Mossovetinfo.ru – Тематический поезд «Великий русский артист Олег Табаков» запущен в московском метро, сообщается на официальном сайте столичной подземки.



Новый тематический поезд является совместным проектом метрополитена и Московского театра Олега Табакова («Табакерка»). Поезд будет курсировать по Калужско-Рижской линии.



Снаружи поезда вагоны оформлены портретами Табакова, а также использованы изображения фрагментов витражей новой сцены. Внутри вагонов размещена информация о семье артиста, его творческом пути, театре «Табакерка». Пассажиры смогут увидеть редкие архивные снимки Табакова, архивные кадры из фильмов с участием артиста.



Тематический поезд «Великий русский артист Олег Табаков» стал 17-тематическим поездом в московском метро и 12-м запущенным в 2019 году.