13 сентября. Mossovetinfo.ru – Тематический поезд «Великий русский артист Олег Табаков» запущен в московском метро, сообщается на официальном сайте столичной подземки.
Новый тематический поезд является совместным проектом метрополитена и Московского театра Олега Табакова («Табакерка»). Поезд будет курсировать по Калужско-Рижской линии.
Снаружи поезда вагоны оформлены портретами Табакова, а также использованы изображения фрагментов витражей новой сцены. Внутри вагонов размещена информация о семье артиста, его творческом пути, театре «Табакерка». Пассажиры смогут увидеть редкие архивные снимки Табакова, архивные кадры из фильмов с участием артиста.
Тематический поезд «Великий русский артист Олег Табаков» стал 17-тематическим поездом в московском метро и 12-м запущенным в 2019 году.
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