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Город (Москва и область)     26.05.2021 10:52

В Московском зоопарке вылупился птенец редкого венценосного журавля

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Теги:  Московский зоопарк  животные в городе 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Птенец венценосного журавля вылупился в Московском зоопарке, сообщается на портале mos.ru.

Ареал обитания этих птиц - Западная и Восточная Африка. Несмотря на то, что в дикой природе насчитывается около 40 тысяч особей венценосного журавля, их популяция постоянно сокращается, поэтому они занесены в Международную Красную книгу.

Как рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, первое потомство у венценосных журавлей часто не выживает, поэтому было принято решение переселить птенца в отдельный вольер в павильоне «Дом птиц». Журавленка выходили, он уже подрос, покрылся оперением и интересуется окружающим.

Вначале птенца выгуливали в павильоне, а когда температура воздуха прогрелась выше 20 градусов - вывели на улицу.

Пока на птенца можно посмотреть только в видеоролике, размещенном на портале mos.ru. В дальнейшем на страницах зоопарка в социальных сетях будут размещать фотографии и видео журавленка, что позволит наблюдать за его развитием.

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Карта места

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Теги: 
Московский зоопарк  животные в городе 

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