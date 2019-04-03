2 апреля. Mossovetinfo.ru – Медведи в Московском зоопарке проснулись после зимней спячки, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Два гималайских медведя и бурый камчатский впервые покинули свои искусственные берлоги. В спячке животные провели около 4 месяцев. Сообщается, что за время зимнего сна медведи потеряли 20-25% своего веса.
Чтобы полностью выйти из спячки медведям потребуется несколько недель. В настоящее время их кормят преимущественно растительной пищей: фруктами и сухофруктами. В ближайшие дни меню медведей станет разнообразнее – в нем появятся орехи, рыба и мясо, овощи, крупы, а также специальные добавки.
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