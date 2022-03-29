В Московской области проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса

29 марта. Mossovetinfo.ru - Командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, расположенного в г.о. Мытищи Московской области проведено Оперативным штабом в Московской области, сообщила ИА МОССОВЕТ 29 марта пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.



В ходе учений проработаны вопросы реагирования при получении информации об угрозе совершения террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса. Проведен разбор состоявшегося учения и выработаны меры по совершенствованию и взаимодействию подразделений различных силовых структур и органов власти.



Также прорабатывались вопросы блокирования и оцепления района его совершения, эвакуации граждан с опасной территории.



УФСБ России по городу Москве и Московской области напоминает гражданам о необходимости соблюдать бдительность и уделять повышенное внимание обеспечению собственной безопасности, обращать внимание на подозрительных лиц, бесхозные вещи и автомобили.



Граждане могут также сообщить заслуживающую внимание информацию по телефонам «горячей линии» дежурных служб : ФСБ России – 8-800-224-2222, МВД России – 8-800-222-7447 и МЧС России – 8-800-775-1717.