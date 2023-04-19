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Город (Москва и область)
21.04.2023, 19:26
В Московской области с 22 по 30 апреля вводится ограничение на посещение лесов
21 апреля. Mossovetinfo.ru — В Московской области в связи с осложнением пожароопасной обстановки с 22 по 30 апреля ввод...
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Город (Москва и область)
19.04.2023, 08:53
Собянин рассказал, какие передовые разработки тестируют при поддержке города
19 апреля. Mossovetinfo.ru - За минувшие четыре года разработчики, при поддержке города Москвы, провели 355 испытаний и ...
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Город (Москва и область)
19.04.2023, 06:56
Движение на 19,5 км Новорижского шоссе, на мосту через Москву-реку, ограничили из-ремонта до конца 2023 года
19 апреля, Mossovetinfo.ru - Движение автомобильного транспорта на 19,5 км Новорижского шоссе, на мосту через Москву-рек...