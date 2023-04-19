В Московской области с 22 по 30 апреля вводится ограничение на посещение лесов

21 апреля. Mossovetinfo.ru — В Московской области в связи с осложнением пожароопасной обстановки с 22 по 30 апреля вводится ограничение на посещение лесов, усилено патрулирование, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства.



«В связи с осложнением пожароопасной обстановки, отсутствием осадков и установлением на территории земель лесного фонда высокого класса пожарной опасности, с 22 по 30 апреля 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели. Доступ в леса будет ограничен», - говорится сообщении .