18 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 428 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в Подмосковье подтверждено 3954 случая заболевания. В России зарегистрировано 36 793 случая, в Москве – 20 754 случая.