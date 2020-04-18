Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.04.2020 10:39

В Московской области зафиксировано почти 4000 случаев заражения короначирусом

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 428 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего в Подмосковье подтверждено 3954 случая заболевания. В России зарегистрировано 36 793 случая, в Москве – 20 754 случая.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

10:39 Город (Москва и область) В Московской области зафиксировано почти 4000 случаев заражения короначирусом

10:38 Город (Москва и область) В Москве за сутки зафиксировано 2649 случаев заражения коронавирусом

10:38 В России В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусом

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru