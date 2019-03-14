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Город (Москва и область)     14.03.2019 09:59

В «Москва-Сити» построят самую высокую жилую башню Европы

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Теги:  строительство  Москва-Сити  небоскребы 

14 марта. Mossovetinfo.ru – Самую высокую жилую башню Европы построят в ММДЦ «Москва-Сити» в течение 5 лет, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин на международной выставке недвижимости во французских Каннах.

Высота башни составит 405 метров, а общая площадь – более 300 тысяч квадратных метров. В башне разместятся как жилые помещения, так и офисные площади.

Ожидается, что инвестиции в строительство башни составят порядка 30 миллиардов рублей. Инвестором выступает компания «Мосинжпроект», которая после окончания строительства башни разместит в ней свою штаб-квартиру. Строительство башни началось летом 2018 года.


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Теги: 
строительство  Москва-Сити  небоскребы 

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