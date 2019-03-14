14 марта. Mossovetinfo.ru – Самую высокую жилую башню Европы построят в ММДЦ «Москва-Сити» в течение 5 лет, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин на международной выставке недвижимости во французских Каннах.
Высота башни составит 405 метров, а общая площадь – более 300 тысяч квадратных метров. В башне разместятся как жилые помещения, так и офисные площади.
Ожидается, что инвестиции в строительство башни составят порядка 30 миллиардов рублей. Инвестором выступает компания «Мосинжпроект», которая после окончания строительства башни разместит в ней свою штаб-квартиру. Строительство башни началось летом 2018 года.
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