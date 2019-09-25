25 сентября. Mossovetinfo.ru – В «Москвариуме» на ВДНХ появились на свет два детеныша азиатской кошачьей акулы, сообщается на портале mos.ru.
Специалистам «Москвариума» удалось подобрать для кошачьих акул оптимальные условия для обитания и размножения, в результате на свет родились два детеныша этого вида. Пока они не превышают 10 сантиметров в длину и 40 граммов веса. Взрослые особи вырастают до 120 сантиметров.
Специально ко Всемирному дню моря, который отмечается 26 сентября, в «Москвариуме» с 26 по 29 сентября будет установлен отдельный аквариум, в котором все желающие с 10:00 до 22:00 смогут бесплатно увидеть детенышей азиатской кошачьей акулы.
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