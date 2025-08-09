Другие материалы
Город (Москва и область)
12.08.2025, 09:44
В Москве 12 августа, вторник, дождливо, температура около 20 градусов
12 августа — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха в Москве 12 августа «будут колебаться лишь около 20-градусной отмет...
Город (Москва и область)
10.08.2025, 09:22
Временно закроют движение для транспорта на ряде улиц в центре Москвы в течение воскресенья, 10 августа
10 августа — Mossovetinfo.ru — В течение воскресенья, 10 августа, будет временно закрыто движение для транспорта на ря...
Город (Москва и область)
09.08.2025, 13:49
Днем в субботу силы ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву - Собянин
9 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу 9 августа в 9:25 мск, в 10:01 мск,...