В Москве 12 августа, вторник, дождливо, температура около 20 градусов

12 августа — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха в Москве 12 августа «будут колебаться лишь около 20-градусной отметки – такая температура характерна для первых дней сентября», сообщает в своем телеграм-канале Михаила Леус - ведущий специалист центра погоды «Фобос». По Московской области – до 22 градусов, дожди.



«Температура воздуха +19…+21°, по области +17…+22°. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 мм рт. ст., что около нормы», - сообщает Леус.



«В среду местами кратковременные дожди, ночью +12…+14°, днём +20…+22°», - сообщил Леус.



«В Москве сегодня ещё дождливо, около +20°. Однако завтра ливни с грозами приобретут локальный и кратковременный характер, и температура станет повышаться. Пик потепления придётся на пятницу-субботу, когда вероятность осадков будет небольшой: днём +23…+25°.», - сообщают Метеоновости.