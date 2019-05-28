28 мая. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 28 мая в Москве прогремит салют в честь Дня пограничника.



Салютный дивизион произведет более 3,5 тысячи фейерверочных выстрелов. Начнется салют в 22:00 и продлится 10 минут, высота выстрелов будет достигать 350 метров.



Салютные установки разместятся на трех площадках: в Парке Победы на Поклонной горе, в парке на ВДНХ и в Измайловском парке.



День пограничника ежегодно отмечается в России и некоторых странах СНГ 28 мая.