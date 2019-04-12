12 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 37 тысяч человек в Москве зарегистрировались как самозанятые. Об этом сообщили в экономическом комплексе правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.



Для регистрации нужно зайти в мобильное приложение «Мой налог». Наибольшую долю среди уже зарегистрировавшихся самозанятых в Москве занимают таксисты, программисты и владельцы квартир, сдающие их в аренду.