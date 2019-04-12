Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     12.04.2019 14:32

В Москве 37 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  работа  налоги 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 37 тысяч человек в Москве зарегистрировались как самозанятые. Об этом сообщили в экономическом комплексе правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.

Для регистрации нужно зайти в мобильное приложение «Мой налог». Наибольшую долю среди уже зарегистрировавшихся самозанятых в Москве занимают таксисты, программисты и владельцы квартир, сдающие их в аренду.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
работа  налоги 

Возврат к списку

Лента новостей

14:32 Город (Москва и область) В Москве 37 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

11:33 Город (Москва и область) Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ за год посетил один миллион человек

09:53 Город (Москва и область) Схема движения изменится в центре столицы на время проведения ММКФ

09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные

Актуальные материалы

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные

09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели

08:42 Общество Состав Общественной палаты Москвы III созыва

22:22 Город (Москва и область) В шести районах Москвы прошли первые публичные слушания по программе реновации

14:05 Общество Сформирован новый состав Общественной палаты Москвы

19:43 Другое Яндекс запустил сервис поиска домашних животных

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru