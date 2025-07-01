7 июля — Mossovetinfo.ru — С 7 по 10 июля из-за сильной жары в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, ...

1 июля — Mossovetinfo.ru — С 1 июля 2025 года, в соответствии с распоряжением Правительства России, тарифы за услуги жил...