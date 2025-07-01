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Город (Москва и область)     07.07.2025 13:29

В Москве 7–10 июля из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности

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Теги:  оранжевый уровень  опасность  жара  Москва  Московская область  Гидрометцентр  Метеоновости  прогноз  купание  Роспотребнадзор 

7 июля — Mossovetinfo.ru — С 7 по 10 июля из-за сильной жары в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России. Сильная жара, с максимальными температурами воздуха 30–33 градуса, ожидается в Москве.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 15:00 7 июля до 18:00 10 июля», – говорится в сообщении.

«Желтый» уровень опасности в период предупреждения – с 12:00 7 июля до 18:00 8 июля из-за жары, с максимальной температурой воздуха 30–34 градуса, объявлен в Московской области.

Также, по прогнозу «Метеоновости», во вторник, 8 июля, в Москве прогнозируется ливень с грозой, температура воздуха поднимется до плюс 29 градусов.

Искупаться в столице в ближайшие дни, согласно сообщению управления Роспотребнадзора по Москве, можно в четырех зонах для отдыха у озер и прудов. «По состоянию на 3 июля функционируют четыре зоны отдыха с купанием (из 14): озеро «Белое» (ВАО), Мещерское (ЗАО), «Пионерский пруд» (ЦАО), Тропарево (ЮЗАО)», - сообщает Роспотребнадзор.

В аналогичный период прошлого, 2024 года, по состоянию на 4 июля в Москве были открыты для купания 5 зон отдыха, в начале сезона в эксплуатацию были приняты 7 зон отдыха для купания и 39 зон без купания, сообщало Управление Роспотребнадзора по г. Москве, осуществляющее контроль за зонами отдыха столицы.

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Теги: 
оранжевый уровень  опасность  жара  Москва  Московская область  Гидрометцентр  Метеоновости  прогноз  купание  Роспотребнадзор 

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