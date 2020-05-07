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Город (Москва и область)     07.05.2020 09:57

В Москве 9 мая разгонят облака

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Теги:  9 мая  День Победы  авиапарад  разгон облаков 

7 мая. Mossovetinfo.ru – В День Победы 9 мая в Москве разгонят облака, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля столицы Евгения Данчикова.

Данчиков отметил, что облака будут разогнаны, так как запланирован авиационный парад в честь Дня Победы, а по прогнозу ожидается неблагоприятная погода.

При этом, начальник Главконтроля подчеркнул, что облака будут разгонять для обеспечения безопасности полета, а не для того, чтобы горожане вышли на улицы и нарушили режим самоизоляции.

Также Данчиков сообщил, что контракт на разгон облаков в 2020 году составил 425 миллионов рублей.

В связи с распространением коронавируса, президент России Владимир Путин отложил проведение Парада Победы 9 мая. Однако в Москве и ряде других городов пройдут авиационные парады и прозвучат праздничные салюты.


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Карта места

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Теги: 
9 мая  День Победы  авиапарад  разгон облаков 

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