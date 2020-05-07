7 мая. Mossovetinfo.ru – В День Победы 9 мая в Москве разгонят облака, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля столицы Евгения Данчикова.
Данчиков отметил, что облака будут разогнаны, так как запланирован авиационный парад в честь Дня Победы, а по прогнозу ожидается неблагоприятная погода.
При этом, начальник Главконтроля подчеркнул, что облака будут разгонять для обеспечения безопасности полета, а не для того, чтобы горожане вышли на улицы и нарушили режим самоизоляции.
Также Данчиков сообщил, что контракт на разгон облаков в 2020 году составил 425 миллионов рублей.
В связи с распространением коронавируса, президент России Владимир Путин отложил проведение Парада Победы 9 мая. Однако в Москве и ряде других городов пройдут авиационные парады и прозвучат праздничные салюты.
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